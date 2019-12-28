موقع "كشكول" يطلق أول منصة للامتحانات الإلكترونية
السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:25 م
يطلق موقع "كشكول" التعليمي، خلال أيام، أول منصة للامتحانات الإلكترونية، لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب طلاب المرحلة الثانوية.
وينطلق اليوم السبت، البث التجريبى للمنصة، فيما يخص تلاميذ الابتدائية والإعدادية، من خلال امتحان مكون من 15 سؤالاً للمادة الواحدة يمتحن فيه الطالب لقياس مستواه وفق الدرجات التي يتحصل عليها من المجموع الكلي والمقدر بـ 75 درجة.
للتسجيل اتبع الخطوات التالية:
1- سجل إيميلك.
2- اختار كلمة مرور سرية (باس ورد).
3- اكتب السنة الدراسية المقيد بها.
4- الآن يمكنك إجراء امتحان في المادة التي تريدها مجاناً.
للدخول إلى منصة الامتحانات أضغط هنا
وينطلق اليوم السبت، البث التجريبى للمنصة، فيما يخص تلاميذ الابتدائية والإعدادية، من خلال امتحان مكون من 15 سؤالاً للمادة الواحدة يمتحن فيه الطالب لقياس مستواه وفق الدرجات التي يتحصل عليها من المجموع الكلي والمقدر بـ 75 درجة.
للتسجيل اتبع الخطوات التالية:
1- سجل إيميلك.
2- اختار كلمة مرور سرية (باس ورد).
3- اكتب السنة الدراسية المقيد بها.
4- الآن يمكنك إجراء امتحان في المادة التي تريدها مجاناً.
للدخول إلى منصة الامتحانات أضغط هنا