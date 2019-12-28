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حوادث

حبس طبيب أسنان لحيازته 42 ألف قرص مخدر بقصد البيع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر نيابة الساحل حبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 42 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار في منطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط طبيب أسنان، مقيم بمحافظة البحيرة وبحوزته 3 كراتين بداخلها كمية من الأقراص المخدرة "بإجمالى 42540 قرص مخدر"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول وذلك حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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