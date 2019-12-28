«قتَل 90 صوماليًا».. عمدة مقديشيو يتفقد موقع التفجير الإرهابى

أجرى عمدة بلدية "مقديشو" الصومالية عمر محمود محمد، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية لموقع التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش فى تقاطع "إكس كنترول" بالعاصمة الصومالية، وأسفر عن سقوط 90 قتيلًا وإصابة أكثر من 50 شخصًا.



ورافق عمدة "مقديشو"، في جولته التفقدية عدد من النواب وضباط في الجهات الأمنية، مؤكدين في تصريحات صحفية، أن الانفجار استهدف شاحنة نقل بضائع، مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".



وأشار المحافظ إلى أن معظم القتلى من طلاب جامعة "بنادر" أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.



وأضاف المحافظ، أن جهود الإنقاد ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عن الحصيلة الرسمية في وقت لاحق.



وفي وقت سابق، قال مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية، عبدالقادر عبدالرحمن، إن عدد القتلى بتفجير شاحنة في مقديشو ارتفع إلى 76 على الأقل، وأصيب أكثر من 50 شخصًا آخر.



وقال مسئولون إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية خلال ساعة الذروة الصباحية، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء.