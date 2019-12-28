محلل سياسى: بعض القوى لديها نوايا خفية لعرقلة حل الأزمة السياسية بلبنان

قال توفيق شومان، المحلل السياسي، إن نتائج المباحثات بين الرئيس اللبنانى مشيل عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حسان دياب، تشير إلى وقوف الأزمة اللبنانية عند نقطة البداية.



وأشار شومان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى وجود نوايا خفية لا تسمح بوضع نهاية للأزمة السياسية داخل بيروت وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الوضع غير مطمئن.



وأوضح المحلل السياسى، أن المباحثات التى يجريها الرئيس المكلف حسان ديب حول اختيار وزراء الحكومة الجديدة قريبة من تيار المستقبل الذى يعرف فى لبنان بالمكونات الطائفية، فيما رفضت الطائفة السنية المباحثات حول قبول المشاركة بالحقبة الوزارية الجديدة.







