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عالم

جنون الأغا.. كبير مستشاري أردوغان يروج لعودة المهدي المنتظر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
هدير سند
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نشر موقع "نورديك مونيتور" تقريرًا للصحفي ليفنت كينيز قال فيه إن المسئولين الأتراك يسعون لتمهيد الطريق أمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتقديم نفسه على أنه "المهدي المنتظر" أو "منقذ الأمة الإسلامية"، وذلك بعد أن أعلن عدنان تانفيردي، كبير المستشارين العسكريين لأردوغان، دعمه فكرة إنشاء شركة خاصة للصناعة القتالية من أجل تدريب الجنود المرتزقة الذين يعملون بالخارج، وتكوين جيش خاص موالٍ للرئيس التركي.

وأشار "كينيز"، وهو المدير التنفيذي لمركز ستوكهولم للحريات، إلى أنه وبالتوازي مع تطلعات أردوغان الإسلامية والسياسية الراديكالية، عبّر "تانفيردي"- الذي يملك مجموعة شبه عسكرية تسمى SADAT- عن الحاجة الشديدة لتشكيل قوة عسكرية متحدة من الدول الإسلامية الموالية لأردوغان، لافتا إلى أن الدول الإسلامية يجب أن تنتج أسلحتها القتالية بنفسها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يتحدى الآخرين بأسلحة الآخرين".

وأضاف الموقع أن تصريحات عدنان تانفيردي جاءت عقب انعقاد جلسة مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي، الذي نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية للمدافعين عن العدالة (ASSAM)، والتي تروج لفكرة الخلافة الإسلامية تحت زعامة الرئيس التركي لقيادة العالم الإسلامي، وتقوم بصياغة دستور لدولة كونفيدرالية إسلامية عاصمتها إسطنبول ولغتها الرسمية هي العربية.

ومؤخرا قال "تانفيردي": يتعين على تركيا إنشاء شركة مقاولات عسكرية خاصة مثل "بلاك ووتر" الأمريكية أو Wagner الروسية لمساعدة وتدريب القوات الأجنبية، ودعم فكرة أردوغان بتأسيس شركة مرتزقة تعمل في الخارج، مشيرًا إلى أنها ستكون أداة جديدة في السياسة الخارجية.

وأشار التقرير إلى الدور المزعوم لمجموعة SADAT في تدريب الجنود والمقاتلين في "داعش"، كما أن إحدى الشركات الراعية لفكرة تأسيس شركة التعاقد القتالي ثبت تورطها في حمل أسلحة إلى "بوكو حرام" في نيجيريا في عام 2014، كما كانت شركات تصنيع إلكترونيات الطيران "هافيلسان" وصناعات الفضاء التركية (TAI) من الرعاة الآخرين إلى جانب البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

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