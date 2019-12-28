إخماد حريقين في ورشة ومنزل ببني سويف

سيطرت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية ببني سويف، اليوم السبت، على حريقين بورشة خشب ومنزل، بدائرة مركز إهناسيا، في بني سويف، دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارين من العقيد محمود مهني، مأمورمركز شرطة إهناسيا، بنشوب حريقين بدائرة المركز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليهما، دون وقوع خسائر في الأرواح.



الإخطار الأول بنشوب حريق بورشة نجارة، ملك "مكرم. ع" في قرية "المماليك" التابعة لدائرة المركز، وانتقلت سيارت الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها للمنازل المتاخمة، دون وقوع أي خسائر بشرية.



والإخطار الثاني بنشوب حريق بمنزل "محمد. ط. م" بقرية العواونة، التابعة لدائرة المركز، وانتقلت سيارت الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على غرفة نوم وثلاجة كهربائية، دون وقوع خسائر في الأرواح.



وجار تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعتين وظروفهما وملابساتهما.