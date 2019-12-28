-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين ببيع قطع أثرية وشماريخ على "فيسبوك"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
طباعة
نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط شخصين بالقاهرة والبحيرة؛ لترويجهما الألعاب النارية والقطع الأثرية عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، مشاركات تتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية مجهولة المصدر نظير مقابل مادي، لمن يرغب من المواطنين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبتفتيش مسكنه تم العثور على 40 وحدة ألعاب نارية "شماريخ" مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغرض الترويج لتوزيع وبيع الألعاب النارية والتربح بطريقة غير شرعية.

كما أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة؛ لنشره مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الترويج لبيع وشراء القطع الأثرية نظير مقابل مادي لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغرض الترويج والوساطة للراغبين من المواطنين فى بيع وشراء القطع الأثرية للتربح بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

منذ يوم

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الصور

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والقاهرة 11 درجة

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام زيسكو الزامبي اليوم

تعيين عبد العزيز جراد رئيساً للحكومة الجزائرية

مشادة كلامية بين مرتضي منصور ومؤيدي فرض رسوم على حديد التسليح

محمد فؤاد يكتب: بطاطين الأحزاب ودورها السياسي

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

منصة "كشكول".. امتحانات مادة "العلوم" للرابع الابتدائي (رابط)

7 خطوات للتخلص من توتر وقلق الامتحانات

"قنطوش" تبحث آخر استعدادات معاهد الإسكندرية لامتحانات النقل

برابط التسجيل امتحانات مادة "اللغة الانجليزية" الخامس الابتدائي

إسلام سياسي

الطريقة الشيخية تقيم عزاء وتأبين للفريق " قايد صالح" بغرداية..وتؤكد: كان مخلصاً للجزائر

مرصد الأزهر يكشف دور منصات التواصل الاجتماعي في صناعة التطرف

صوفية الصومال لـ"أمان": أستيقظنا على الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة

عاجل...مقتل 20 شخص فى هجوم إرهابى وسط "الصومال"

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

انطلاق "الملتقى الثاني لفناني الآثار" بمتحف الفن الإسلامي

مناقشة رواية «أحلام القيامة» بـ«الجريك كامبس»

"إفريقيا في عيون المصريين" بمكتبة الزاوية الحمراء

تعرف علي قائمة إصدارات دار غراب للنشر بمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك