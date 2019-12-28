ضبط متهمين ببيع قطع أثرية وشماريخ على "فيسبوك"

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط شخصين بالقاهرة والبحيرة؛ لترويجهما الألعاب النارية والقطع الأثرية عبر شبكة الإنترنت.



رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، مشاركات تتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية مجهولة المصدر نظير مقابل مادي، لمن يرغب من المواطنين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.



وبتفتيش مسكنه تم العثور على 40 وحدة ألعاب نارية "شماريخ" مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغرض الترويج لتوزيع وبيع الألعاب النارية والتربح بطريقة غير شرعية.



كما أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة؛ لنشره مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الترويج لبيع وشراء القطع الأثرية نظير مقابل مادي لمن يرغب من المواطنين.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغرض الترويج والوساطة للراغبين من المواطنين فى بيع وشراء القطع الأثرية للتربح بطريقة غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة للتحقيق.