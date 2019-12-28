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حوادث

الأمن العام يضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات في أكتوبر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط ثلاثة عاطلين بالجيزة؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في السرقات المتنوعة من داخل السيارات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكوين 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات المتنوعة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 19 حادثً بذات الأسلوب بدائرة القسم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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