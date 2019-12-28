أبرز قرارات واجتماعات وزير الزراعة الجديد بعد أسبوع من المسئولية

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأ اجتماعه هذا الأسبوع مع نائبه لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الدكتور مصطفى الصياد، وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والهيئات والمراكز البحثية لتنسيق العمل معهم وفتح عدد من الملفات المهملة.



وأضاف أن الوزير خاطب البنك الزراعي المصري، لبحث ودراسة حالات التعثر والخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني والمشروع القومي لإحياء البتلو، لضمان استمرارية المشروع بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية.



وأكد أنه تمت دراسة حالات التعثر حالة حالة، ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعي، كما عرض رؤيته لتطوير العمل داخل وزارة الزراعة الفترة المقبلة، التي تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربي، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وعلاج المشاكل التي تواجههم.



كما بحث رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعي، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائي وتطوير نظم الري ودعم الأسمدة.



وقال المصدر إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحث مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة.



كما أصدر توجيهاته إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كل العقبات، تيسيرًا على المواطنين، كما بحث أيضا مع الزملوط العديد من الملفات الزراعية المشتركة بين المحافظة والوزارة.