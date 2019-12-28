أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، بطاطين، أمتعة شخصية، أدوات منزلية، مستحضرات تجميل، مُكملات غذائية.



وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 33 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، وانتهاء فترة التصريح، وانتحال صفة.



وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط 1328 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 296 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.