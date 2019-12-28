ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة في البحيرة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في مجال الثروة الزراعية، حيث تم ضبط 3 مصانع مواد غذائية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة، بإجمالى مضبوطات بلغت 12.5 طن مواد غذائية بدون بيانات ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.



كما تم ضبط 4 مجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية بمخالفات بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح وتحضير اللحوم خارج المجازر، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.



وفي مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 11 قضية متنوعة بمخالفات انتهاء التراخيص الملاحية، وعدم وجود رخصة قيادة بالمخالفة لقانون الملاحة.



وفي مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط 18 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، كما تم ضبط 3 منشآت بنطاق مديرية أمن الجيزة لوجود بعض المخالفات للاشتراطات البيئية بالمخالفة لقانون البيئة.



كما تم ضبط 18 قضية بنطاق مديرية أمن البحيرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.