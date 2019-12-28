ضبط شبكة نصب على راغبى زيارة بيت الله الحرام

نجح رجال الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم لأداء مناسك العمرة.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من تاجر ملابس وآخر، بقيام أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس، مقيم فى الإسماعيلية، سابق اتهامه فى قضية "نصب تسفير" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بالحبس ستة أشهر، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ 40 ألف جنيه مقابل تسفيرهما لأداء مناسك العمرة، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فرق البحث صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.