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مصر

خلال أسبوع.. 3 قرارات مهمة وعاجلة لـ«القباج» في «التضامن»

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:43 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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منذ الساعات الأولى لتوليها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يوميا منذ الصباح الباكر، حيث عقدت الوزيرة اجتماعات داخلية مع المساعدين وأصحاب المشروعات، ومديري عموم المديريات في وزارة التضامن اجتماعات الداخلية لمتابعة ومراجعة خطط العمل والاطلاع عليها.

واستقبلت "القباج" عددا من المستشارين، لمناقشة الملفات الهامة، التي تنفذها الوزارة لخدمة ورعاية المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ومن أهم الملفات "الدعم النقدي، 2 كفاية، مودة، مكافحة وعلاج الإدمان".


- صرف المعاشات مبكرًا

وعن أولى قراراتها، أعلنت نيفين القباج، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من اليوم الأول بدلًا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير المقبل لبدء صرف جميع المعاشات.


- معرض ديارنا

وبعد أيام من توليها، افتتحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مساء الخميس الماضي، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، والذي من المقرر أن يستمر حتى 15 يناير، بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

وأكدت القباج، خلال الافتتاح، أن المعرض سيشارك فيه 400 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

- إنقاذ طفلة
ولم تتأنى القباج، فور سماعها تعرض طفلة للتعذيب على يد الأب وزوجته حتى تلقت تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة "ن. أ. س" 14 سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.

حيث قام الفريق بالتحرك سريعا برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ حول حالة الطفلة، حيث توجه الفريق لمستشفى بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.

وأكدت أنه جارٍ متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ إذا لزم الأمر، وتم تحرير محضر ضد الأب وزوجته برقم 55090 بلبيس، وعرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفلة وتوفير جميع أوجه الدعم على مدار الساعة والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

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