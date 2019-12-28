إجراء 663 عملية بـ«النصر التخصصى» فى بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي حتى صباح اليوم السبت.



جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم للمستشفى، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن العمليات التي أجريت بالمستشفى من ضمنها 563 عملية كبرى ذات مهارة دقيقة، و100 عملية كبرى، و33 عملية صغرى، وذلك في تخصصات مختلفة منها القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية للكبار والأطفال، وجراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية وجراحات لحديثي الولادة، وغيرها من التخصصات.



وتفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، كما تحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى.



كما راجعت الملفات الطبية للمرضى موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني الطبي.



وأكدت جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهما العملية بالمنظومة الجديدة.



يذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.