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اقتصاد

مصر تشارك فى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف 6 أبريل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تحتفل القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالذكرى الحادية عشرة لتأسيس منتدى القمة، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2020، في جنيف، سويسرا، تحت شعار "تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتشارك مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقمة هذا العام، حيث دُعت الوزارة اليوم، إلى التصويت لصالح مشروعها "قدوة. تك" في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، والذي يهدف إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين المرأة المصرية لقيادة الأعمال الواعدة والقيام بدور فعال في تطوير المجتمع.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتصويت سيكون يوم 24 يناير المقبل، وسيتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة في حفل توزيع الجوائز الذي سينعقد خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل في مدينة جنيف بسويسرا.

وتم اختيار مشروع «قدوة. تك» الذي أطلقته الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن قائمة المشروعات النهائية المرشحة للفوز في النسخة الثامنة من مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، عن فئة "دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية".

ويهدف المشروع إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية المرأة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، ذلك بهدف إلهام المرأة وتمكينها لقيادة الأعمال الواعدة والمشاركة في عملية صنع القرار والقيام بدور فعال في تطوير المجتمع.

ومنتدى القمة يظل منصة لتوفير "مجتمع معلومات يتسم بالعدل والمساواة" لجميع أصحاب المصلحة في القمة على النحو المحدد في خطة عمل جنيف.

ويُعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة عالمية تابعة للأمم المتحدة لأصحاب مصلحة متعددين، ويعمل على تيسير تنفيذ خطوط عمل القمة للمضي قدمًا بأهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في تنظيم المنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات الميسّرة لتنفيذ خطوط عمل القمة والمشاركة في تيسيره، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى ومنها إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز التجارة الدولية، والاتحاد البريدي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، واليونيسف، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوي لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، كما يوفر فرصة لتبادل المعلومات، وتوليد المعارف، وتقاسم أفضل الممارسات، والقيام في الوقت نفسه بتحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات، مع مراعاة مجتمعات المعلومات والمعرفة الآخذة في التطور.

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