اللحوم البلدية بـ65 جنيهًا للكيلو فى طنطا

نظمت أمانة أول طنطا بحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قوافل لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وشهدت القوافل الغذائية إقبالا كبيرا من المواطنين في أسبوعها الرابع على التوالي.



وقال محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إن هذه القوافل تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي للحزب، سعيا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار، حيث تباع اللحمة البلدي بـ65 جنيها والضاني بـ75 جنيها للكيلو.



وأضاف عريبي أن الحزب سيواصل تلك القوافل حتى يخفف على كاهل الأسرة بالغربية.