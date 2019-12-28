تجديد حبس المتهمين بإطلاق نار على شاب بالسيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس صاحب مخبز، وسائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق نار على صاحب محل عاكس خطيبة الأول.



وأمر المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة السيدة زينب، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنايات الكلية، بالتحفظ على سلاح الجريمة واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.



وقال "مراد" شاهد عيان: إنه تفاجأ بالمتهم يخرج من "توك توك"، ويصرخ بوجه المجني عليه ويقول له بتضايق خطيبتي ليه، واستخرج فرد خرطوش وصوب على صدر المجني عليه وأشهر السلاح بوجه الأهالي، وفر هاربًا.



وأضاف، أن الفتاة خطيبة المتهم كانت دائمًا تحرضه على المجني عليه وتؤكد معاكسته لها ومضايقتها يوميًا والإلحاح عليها للزواج منها.