-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإطلاق نار على شاب بالسيدة زينب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:24 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس صاحب مخبز، وسائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق نار على صاحب محل عاكس خطيبة الأول.

وأمر المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة السيدة زينب، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنايات الكلية، بالتحفظ على سلاح الجريمة واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وقال "مراد" شاهد عيان: إنه تفاجأ بالمتهم يخرج من "توك توك"، ويصرخ بوجه المجني عليه ويقول له بتضايق خطيبتي ليه، واستخرج فرد خرطوش وصوب على صدر المجني عليه وأشهر السلاح بوجه الأهالي، وفر هاربًا.

وأضاف، أن الفتاة خطيبة المتهم كانت دائمًا تحرضه على المجني عليه وتؤكد معاكسته لها ومضايقتها يوميًا والإلحاح عليها للزواج منها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

منذ حوالي 20 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على طريق مطار طرابلس

الصور

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

تقدير عربى لدور السيسى.. انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد العربى للتطوع والمواطنة

رئيس البرلمان القبرصي: ندعم سحب الاعتراف بحكومة فايز السراج

خاص| "هيكل" يتجنب معركة المكاتب.. مدينة الإنتاج مقرا لوزير الإعلام

"كباش ومسلة وشلال مياه" ميدان التحرير يرتدي ثوب التاريخ

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

"بحوث الفلزات" ينظم ورشة عمل حول المواد النانوية الناشئة للتطبيقات المتقدمة

استمرار تسجيل منح شهادة الصلاحية للمعلمين

رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع مديري العموم الجدد

كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة الجديدة

إسلام سياسي

صوفية الصومال لـ"أمان": أستيقظنا على الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة

عاجل...مقتل 20 شخص فى هجوم إرهابى وسط "الصومال"

"رئيس الملتقى العالمى للتصوف" : القادرية البودشيشية هى نموذج فريد وماوصلت إليه بفضل السر الربانى

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

انطلاق "الملتقى الثاني لفناني الآثار" بمتحف الفن الإسلامي

مناقشة رواية «أحلام القيامة» بـ«الجريك كامبس»

"إفريقيا في عيون المصريين" بمكتبة الزاوية الحمراء

تعرف علي قائمة إصدارات دار غراب للنشر بمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك