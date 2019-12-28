المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا حقيبة سيدة وسيارة فى المطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لسرقتهما حقيبة من ربة منزل، وسيارة من تاجر، في المطرية.



البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من "نهال. م"، ربة منزل، بأنها أثناء سيرها فوجئت بسيارة سوداء اللون "لم تتمكن من التقاط أرقامها"، يستقلها شخصان خطف أحدهما حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ولاذا بالفرار.



وبتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبط "أحمد ح" عاطل، و"محمد. ط"، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.



وبالكشف الفني عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها من "عماد. ك" تاجر، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة، بأسلوب "المغافلة" وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم.