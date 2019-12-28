طبيب يبدأ سجله الإجرامى بـ42 ألف قرص مخدر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على طبيب بحوزته 42 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار، في الساحل.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط طبيب أسنان، مقيم بمحافظة البحيرة، وبحوزته 3 كراتين بداخلها كمية من الأقراص المخدرة بإجمالى 42540 قرصا مخدرا، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.



وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.