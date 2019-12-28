الداخلية تشن حملات أمنية على مستوى الجمهورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل محافظات الجمهورية.



أسفرت الحملات- خلال أسبوع- في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 189 متهمًا بحوزتهم 21 سلاحًا ناريًا عبارة عن "بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 17 فردا محليا – 62 طلقة نارية – 2 سلاح أبيض، 21 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 10 كيلو و250 جرامًا لنبات البانجـو المخـد– كيلو و600 جرام حشيـش – 210 جـرامات هيرويـن، وتنفيذ 4258 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 359 قضية متنوعة أخرى.



فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1145 سلاحًا ناريًا عبارة عن "رشاش– 98 بندقية آلية– 224 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 87 طبنجة – 735 فردا محلى الصنع – 1805 طلقات مختلفة الأعيرة– 1728 سلاحا أبيض".



فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 495 ألفًا و794 حكمًا قضائيًا منها 2088 حكم جناية و174841 حكم حبس و251201 غرامة و67664 مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 17 تشكيلًا عصابيًا ضمت 51 متهمًا ارتكبوا 102 حادث سرقة، وضبط 284 قضية أحداث، وإعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها، فيما تم كشف غموض 65 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 101 متهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 255917 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 40612 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 318 قيادة تحت تأثير مخدر، 5217 موقفا عشوائيا.



فى مجال الأمن الاقتصادي والقضايا التموينية، تم ضبط 7393 قضية تموينية متنوعة منها ضبط 89 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 973 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 131355جنيها، كما تم ضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 110531 لترا، وضبط 7286 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 8424،967 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 361 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 277،476 طن، وضبط 154 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 35،412 طن.



وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، تم ضبط 72231 قضية في سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50080408 جنيه.



فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط 2202 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، تنوعت ما بين 146 قضية ضرائب عامة، كشف 527 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و210 قضايا فى مجال الجمارك 14 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 452 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.



كما تم تنفيذ 587 حكم قضائى 248 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 9 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم النقد والتهريب 9 قضايا فى مجالات جرائم "الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل الأموال - الكسب غير المشروع– الجرائم المصرفية" بقيمة بلغت 2041512560 جنيه مصرى - 52027 عملات أجنبية مختلفة.



وفي قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط 901 قضية متنوعة أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة– تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين– اتصالات وبريد بالإضافة إلى ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين.



وفي قضايا المصنفات تم ضبط 203 قضايا فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



وفي قضايا المسطحات المائية تم ضبط 409 قضايا فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة– غزل مخالف– جوابى مخالفة وكذا ضبط 871 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 305 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، 83 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 82 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 612 لنش وباخرة سياحية.



فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1189 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1285 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 136.200 كيلو جرام وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 202.528 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 3.037 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 26.480 كيلو جرام وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 2.240 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 3.315 كيلو جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 12.315 كيلو جرام و36511 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.



وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 29 قضية تهريب "بضائع– مستحضرات تجميل"، 138 قضية متنوعة جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة".



فى مجال الأمن السياحي، تم ضبط 2921 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها حفر وتنقيب عن الآثار– حيازة قطع آثرية والاتجار بها– مخالفات الشركات السياحية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.