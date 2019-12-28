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حوادث

تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بـ"سم الصراصير" في الزيتون

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة ثلاثة متهمين بينهم سيدة؛ لتورطهم في قتل زوجها بـ"سم صراصير"، في الزيتون، إلى جلسة 4 يناير المقبل.

كان المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال ثلاثة متهمين بينهم سيدة، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في قتل زوجها بالسم في منطقة الزيتون.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيق زوجته، واتهام الزوجة بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع عشيقها سائق «تاكسي»، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفعل تم القبض على المتهمة الأولى وتبين أنها «إنجي.أ»، 36 عامًا، ربة منزل، «محمد خميس» كان على علاقة بالمتهمة الأولى، ومتهم ثالث وتم تحرير المحضر رقم 5200 لسنة 2019 إداري الزيتون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تعرفت على المتهم الثاني سائق «تاكسي» والذي نجح في الارتباط بها بداية في علاقة عاطفية ثم توطدت علاقتهما وتطورت لعلاقة مُحرمة وخططا الاثنان بمساعدة المتهم محمد خميس على قتل الزوج والاستيلاء على أمواله.

واستمعت النيابة إلى شقيقة المجني عليه وزوجها، حيث أكدا أن المتهمة اتصلت بهما هاتفيًا وأخبرتهما أن زوجها توفى عقب سقوطه في الحمام، وباستدعاء أحد الأطباء أخبرها بوفاته، وبالفعل استخرجوا تصريح دفن بأن الوفاة طبيعية وعقب ذلك اكتشفوا بالصدفة أن الوفاة فيها شبهة جنائية.

وأضاف أنه علم أن الوفاة غير طبيعية حيث أنه عقب الجنازة بأسبوع طلب المبلغان من المتهمة هاتف المجني عليه؛ تمهيدًا لحصر أموال المتوفي وعقب تسلمه وبالتفتيش فيه عثر على رسالة هاتفية تخص المتهمة لأحد الأشخاص تفيد بأنها تتلقى تعليمات من أحد الأشخاص تفيد بتمكنها من الحصول على ثروة زوجها كاملة حتى يتم زواجها بالآخر، وتبين أن الرسالة أرسلت من هاتف المجني عليه بعد وفاته، فتوجه المبلغان إلى قسم شرطة الزيتون وأبلغا الشرطة.

واعترفت المتهمة أمام سعد الدين أبو العز، وكيل نياب حوادث غرب القاهرة الكلية، حيث قالت إنه قبل بضعة أشهر تعرفت على سائق «تاكسي»، ثم نشأت بينهما علاقه صداقه وبدأ التحدث في الهاتف معها، ثم تطورت العلاقه بينهما وأصبحت تحضر إليه في مسكنه ونشأت بينهما علاقة غير شرعية دامت حتى خططا لقتل الزوج والتخلص منه من خلال شخص ثالث أحضر لها سم واتفق معها أن تضعه في كوب الشاي للمجني عليه.

وقالت المتهمة، إنها طلبت السم من شخص ثالث فأحضر لها «سم صراصير»، ثم قامت بوضع جرعات متساوية للمجني عليه داخل كوب «شاى باللبن»، اعتاد أن يشربه، وبعد مرور يومين شعر بألم شديد في معدته فسألته أن كان يرغب في الطعام فرفض وطلب كوب شاى بلبن مساء اليوم الثاني فوضعت له باقي الجرعات في الكوب الثالث ثم نام، وقام صباح اليوم الثالث والألم اشتد عليه وأثناء مساعدته لدخول الحمام سقط منها، فطلبت من الجيران مساعدتها، نظرًا لضخامة بنيانه، فنقلوه إلى السرير الخاص به، ثم تبين وفاته، واستخرجت تصريح دفن يفيد أن الوفاة طبيعية.

وقال المتهم الثاني محمد خميس، إنه بالفعل اشترك مع المتهمة الأولى في التخطيط للزواج منها عقب وفاة زوجها وإرثه عقب علمه بأن المجني عليه ثري حيث حاول التودد لها واقنعها بالارتباط به حتى نفذت تعليماته ثم ارسلت له رسالة عقب الدفن بأيام تفيد انتهاء حياة الزوج ومحاولتها إنهاء إجراءات الورق فنصحها أن تأخذ الميراث كامل ولا يستغلها احد، ويتزوجا بعد ذلك.

وباستدعاء المتهم الثالث الذى أرشدت عنه المتهمه الأولى أقر أنه أحضر لها السم ولم يكن يعلم أنه ترغب في قتل زوجها به، وبناء على ذلك قررت النيابه استخراج جثة المجني عليه وتشريحه، ليتبين من تقرير الطب الشرعي وجود ماده كيميائية سامه في دماء المجني عليه تسببت في وفاته، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثه تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

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