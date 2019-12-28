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صور عمرو وهبة من كواليس «ماكو»

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:18 م
الفنان عمرو وهبة
الفنان عمرو وهبة
ياسمين عباس
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شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة له.

وظهر عمرو وهبة داخل كواليس فيلم "ماكو"، وعلق عليها قائلًا: "أظن واضح جدًا أنى بقول أنا كان مالى ومال الفرهدة دى #الخطر_بيقرب"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه.

"ماكو" بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، كان مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم، وشيماء سيف، وسمير غانم، وضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم أحمد رزق وهشام ماجد، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

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