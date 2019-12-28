أراضى الدولة: الاجتماعات مع المحافظين وضعت معايير للتقنين

قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، إن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كل القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.



وأشار في بيان اليوم، إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، إلى كل التقارير التى قدمها المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كل العقبات، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود فى كل المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقًا للمخطط الزمنى المحدد له.



وقال إنه استجابة لمقترحات المحافظين كان تكليف المستشار القانونى بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية فى التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.



وأكد حرص اللجنة ورئيسها المهندس شريف إسماعيل على توجيه الشكر إلى وزارة الدفاع على ما تقدمه من دعم وتيسيرات فى سبيل دفع عجلة التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدا أن هذا يعد نموذجًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة فى تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين.