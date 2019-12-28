براءة عاطل من خطف طفلة وهتك عرضها فى الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، ببراءة عاطل كان متهمًا بالشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا، في الأميرية.



كان المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال عاطلًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا، في الأميرية.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الأميرية، بلاغًا يفيد بتعرض الطفلة «ف. م» لمحاولة اختطاف وهتك عرض على يد «ع. م»، حيث شرع في استدراجها لسيارته، لكن تمكن الأهالي من ضبطه وإحباط جريمته، فوجهت له النيابة تهم الشروع في الخطف وهتك عرض طفلة.



وتبين أن المتهم حاول خطف الطفلة بالإكراه بأن استوقفها في الطريق العام، وجذبها عنوة بين سيارتين كانتا متوقفتين، بقصد محاولة خطفها وأخذها إلى منزله داخل سيارة ملكه، إلا أنه حال بين ذلك شىء لا إرادة للمتهم فيه وتم ضبطه متلبسًا.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة، حيث جذبها بين سيارتين واحتضنها وحاول الإمساك بمناطق من جسدها وثبت كتفها في محاوله لإتمام جريمته وهو خطفها والاعتداء عليها.



واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة التي أكدت محاولة المتهم جذبها لخطفها والاعتداء عليها، كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة واستمعت إلى أقوال مجرى التحريات التي أكد صحتها.



لكن جاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها لم تتعرض لواقعة اعتداء كاملة، ولا توجد أى إصابات ظاهرية أو داخلية.