ضبط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات في السلام

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عامل رخام، هارب من تنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات، في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيادة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "هاني ف"، 38 سنة، عامل رخام، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1661810 لسنه 2009م السلام ثان "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات.



بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.