السعيد: لجنة لاختيار أفضل تصميم لميدان جامعة بنها فى العبور

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل تصميم "ميدان جامعة بنها" أمام بوابة 2 لفرع الجامعة بالعبور، برئاسة الدكتور مراد عبد القادر عبد المحسن، أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعضوية كل من: الدكتور شعبان طه إبراهيم أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق.



وقال السعيد إن المسابقة المعمارية الفنية التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار إعادة تصميم وتطوير ميدان جامعة بنها الكائن أمام بوابة فرع الجامعة بالعبور والمؤدي إلى إسكان الشباب، مشيرا إلى أن المشاركة في المسابقة حصرية لمنتسبي كليات جامعة بنها فقط.



ولفت إلى أن الجامعة توفر للمتسابق الرفع المساحي للميدان ومحيطه العمراني مع كل البيانات الخاصة بخطوط ومصادر المرافق المختلفة الكهرباء وشبكات المياه والصرف المغذية للميدان.



وأكد رئيس الجامعة أنه يجب على المتسابقين زيارة الموقع والتعرف على خصائص وطبيعة الوسط العمراني المحيط وعلاقة الميدان ببوابات الجامعة والمدينة ككل، موضحا أن ملكية المشروعات الفائزة ستؤول خالصة للجامعة دون غيرها، مضيفا أن للجامعة الحق المطلق في أن تختار مشروعا بأكمله أو أن تدمج بين مشروعين أو أكثر ولها الحق في تكليف من تراه في إعداد الرسومات التنفيذية والإشراف على تنفيذ المشروع الذي تختاره الجامعة.



وأضاف السعيد أن محددات التصميم تتضمن أن يضع المتسابق التصميم المتكامل للميدان باستخدام العناصر والمفردات والتكوينات التي يراها مناسبة، وبما يحقق مكانة جامعة بنها كمؤسسة تنويرية وقاطرة تنموية في الإقليم والمدينة على وجه الخصوص وشخصية المدينة وموقعها المتميز المتاخم للقاهرة الكبرى وكمركز أو بؤرة مركزية لمحاور ومناطق النهضة والتوسعات العمرانية في الأقاليم المحيطة في جميع الاتجاهات، وما تحويه من مشروعات وأنشطة نوعية نهضوية متقدمة على أن يكون الميدان مقدمة ونواة لطابع متميز ومتكامل لكل الميادين الرئيسية في المدينة، مع مراعاة كون الميدان يقع على أحد محاور الطرق الإقليمية الرئيسية، وأن يتميز التصميم بالبساطة والاستدامة من حيث التكوين والتفاصيل والمواد المقاومة للظروف البيئية.



وأوضح رئيس جامعة بنها أنه يجب تقديم المقترح في لوحة واحدة مقاس (A5) تشمل الرسومات والكروكيات والمناظير المناسبة لتوضيح وتوثيق وشرح التصميم المقترح، بالإضافة إلى ماكيت مجسم، بمقياس مناسب من الخامات والمواد التى تظهر جوهر وفكرة المشروع، مشيرا أنه على المتسابق تسليم أسطوانة مدمجة تضم كل الرسومات وصور الماكيت منفذة بأحد برامج (3D) نهاري وليلي.