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حوادث

ضبط صاحب مصنع بطاريات مغشوشة فى الجمالية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط صاحب مصنع للبطاريات في الجمالية؛ لإدارته المصنع دون ترخيص، وتصنيعه وتجميعه البطاريات الخاصة بالمعدات الثقيلة من خامات رديئة ومجهولة المصدر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط صاحب مصنع للبطاريات بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لإدارته المصنع دون ترخيص وتصنيع وتجميع البطاريات الخاصة بالمعدات الثقيلة من خامات رديئة ومجهولة المصدر، مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 1600 لوح رصاص، عازل، بلاك، 300 بطارية كلارك معده للبيع، 300 كيلو حمض كبريتيك، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، 2 أسطوانة بوتاجاز كبيرة، 2 أسطوانة أكسجين، تنجر شحن، إسطمبة صوابع بطاريات.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع وتجميع البطاريات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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