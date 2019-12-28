المفتى ينعى ضحايا الطائرة الكازاخية

نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ضحايا تحطم الطائرة الكازاخستانية إثر سقوطها أمس الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار "ألما آتا" بكازاخستان.



وقدم مفتي الجمهورية - في بيان اليوم السبت - التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى، عز وجل، أن يلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كانت السلطات في مدينة "ألما آتا" الكازاخستانية جنوب البلاد قد أعلنت أن 15 شخصا لقوا حتفهم، بينما أصيب 50 آخرون، نتيجة تحطم طائرة صباح أمس بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان.



وأعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، تحطم طائرة الركاب التي كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألما آتا"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.