المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بحيازة هيروين في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين، في السلام.



بداية الواقعة بمرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنت من ضبط "عصام. م" عاطل، و"سيد. ط" عامل، و"جمعة. ي" سائق، حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرامًا.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين.