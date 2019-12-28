ضبط 1320 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالأزبكية

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات بالأزبكية، وضبط بداخل المخزن 1320 قطعة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "م. ع" 24 سنة، صاحب مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على 1320 قطعة غيار سيارات فلاتر، جوان، جلبه مقص، خرطوم مياه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.