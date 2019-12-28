ضبط مصنع أحذية مجهولة المصدر فى السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط صاحب مصنع في السلام؛ لتصنيعه أحذية مجهولة المصدر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "ع. م" 55 سنة، صاحب مصنع للأحذية بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإنتاجه وتصنيعه الأحذية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر وغير المصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وعثر بداخل المصنع على 500 زوج حذاء تحت التصنيع، 131 زوج حذاء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.