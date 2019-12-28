تفاصيل مقتل شخص في مسجد بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه أثناء أدائه صلاة الجمعة، أمس، بمسجد مزرعته بمنطقة وادي الملاك بالإسماعيلية، إثر طعنة نافذة أدت لوفاته.



تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء جمال غزالي، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "راضي.م.س" أثناء تواجده في صلاة الجمعة إثر طعنة نافذة تلقاها من شخص ولاذ بالفرار.



تعود أحداث الواقعة عندما ذهب المجني عليه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الذي بناه منذ عدة سنوات بجانب مزرعته بمنطقة وادي الملاك، التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وأثناء خطبة الجمعة، جلس المجني عليه في الصفوف الأخيرة في المسجد، وجلس بجواره شخص غريب، وطعنه بسلاح أبيض من الجانب، ولاذ بالفرار، ليفاجأ الجميع بشخص يهرب من المسجد بسرعة، وصراخ المجني عليه "إلحقوني إلحقوني"، وعلى الفور تم نقله للمستشفى الطبي العالي لقربه من المنطقة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.