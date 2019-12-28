أسقف السويس يشهد تصميم كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس

عاين نيافة الحبر الأنبا بموا أسقف السويس الرسومات والتصميم النهائي لكنيسة الشهيد العظيم مارمينا والبابا كيرلس السادس وموقعها في المنطقة الخدمية ما بين مدينة النور والتوفيقية.



وقام نيافته بالتوقيع على صورة "ماكيت" الكنيسة الجديدة كتب عليها بخط يده "بالبركة" وأشاد نيافة الأنبا بموا بهذا التصميم.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدًا يومي الأربعاء والجمعة.