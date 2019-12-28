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مصر

تعاون الإسكندرية و«تطوير العشوائيات» لتطوير 7 مناطق غير مخططة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة.

وقال المهندس خالد صديق في بيان لوزارة الاسكان، انه سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ 5 أحياء، وهى (حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة الإسكندرية.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تخدم أعمال التطوير نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.

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