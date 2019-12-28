صور تصادم «أتوبيسين سياحيين» فى السويس

تواصل قوات الأمن والمرور القيام بعملها لرفع ناتج حادث تصادم أتوبيسين سياحيين بطريق "العين السخنة - الزعفرانة" بمحافظة السويس، صباح اليوم، ووقوع 6 حالات وفاة و24 مصابًا معظمهم من الهند والصين.



وننشر الصور الأولى من الواقعة التي أدت إلى إغلاق الطريق لمدة دقائق؛ حتى تمكنت سيارات الإسعاف من القيام بعملها ونقل المتوفين والمصابين.



وكانت سيارات الإسعاف قد هرعت، قبل قليل، إلى موقع الحادث خلال دقائق، ونقلت المصابين للمستشفيات المختلفة، مثل التأمين الصحي، ونقلت الموتى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.



وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق السخنة – الزعفرانة.