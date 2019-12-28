«الزراعة» تستعد لحركة تغييرات واسعة في القيادات

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير وزير الزراعة الجديد، يجهز لإجراء حركة تغييرات واسعة في قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، من أجل تحقيق طفرة كبيرة فى الملفات الشائكة بالوزارة، بحيث تنحاز أهداف العمل بالوزارة لصالح الفلاحين، وتعود وزارة الزراعة إلى أصحابها الأساسيين وهم الفلاحون، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الوزارة غير المستغلة فى كثير من القطاعات.



وقال المصدر في تصريحات مسجلة لـ "الدستور"، إن حركة التغييرات ستكون واسعة، وستشمل عددا من رؤساء القطاعات بالوزارة وبعض قيادات مراكز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يدرس هذا الملف وأمامه مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي قيادة قطاعات الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن الوزير لن ينتظر طويلا لإجراء هذه التغييرات أملا فى تحسين علاقة الفلاحين بالوزارة وحل مشاكلهم المزمنة.



وكان وزير الزراعة الجديد، قد بدأ دراسة عدد من الملفات الخاصة ببعض القطاعات التي تعاني ضعفا في الأداء والإنجاز، تمهيدا لإجراء تغييرات فيها، وعلى رأسها القطاعات المنتجة والوحدات ذات الطابع الخاص في المعاهد البحثية.



يأتي ذلك في الوقت الذي شهد الديوان عددا من التغيرات الطفيفة في اليوم الثالث لتولي القصير مهام منصبه، إذ تولى طاقم حراسة خاص جديد مهام عمله، فضلا عن طاقم جديد للسكرتارية.ِ