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حوادث

إحالة عصابة لتزوير ملفات السيارات المهربة جمركيًا للجنايات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عيسى
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أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، 9 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتزوير ملفات المركبات المهربة جمركيًا، إلى محكمة الجنايات.

جاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول موظف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قسم السيارات، والثاني مهندس فني بإدارة مرور الجيزة، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمين من الثالث حتى الأخير بمنفعة إنهاء إجراءات ترخيص 18 مركبة جمركية وغير معلومة المصدر عن طريق تزوير خطابات هيئة الخدمات الحكومية - قسم السيارات - وملفات ترخيص المركبات وتراخيص تسييرها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول زور الخطابات الصادرة عن الجهة محل عمله التي يختص بتحريرها مثبت بها امتلاك شركة مصر للطيران 18 مركبة تم بيعها بالمزاد العلني عن طريق هيئة الخدمات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وأرسل الأوراق المزورة بالبريد لجهة المرور المختصة لإنهاء إجراءات ترخيص المركبات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني زور بیانات ملفات ترخيص المركبات آنفة البيان، التي يختص بتحريرها مثبتة بها أرقام موديلات غير صحيحة فصدرت رخص تسيير لها على خلاف الحقيقة.

وشهد نقيب شرطة وضابط مباحث بالإدارة العامة للمرور بتلقيه معلومات مفادها ضلوع المتهمين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير ملفات ترخيص المركبات المهربة جمركية وبيعها للمواطنين حسني النية بغية تحقيق أرباح مالية.

وبتكثيف البحث والتحري تبين تزوير المتهم الأول خطابات صادرة عن هيئة الخدمات الحكومية مثبتة بها على خلاف الحقيقة امتلاك شركة مصر للطيران 18 مركبة تم بيعها بمعرفة الجهة محل عمله للمتهمين من الثالث حتى الأخير عن طريق المزاد العلني، ومن ثم احتج بتلك الخطابات لدى وحدة مرور فيصل محل عمل المتهم الثاني إيذانًا لقيام الأخير بتزوير ملفات ترخیص تلك المركبات.

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