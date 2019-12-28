«الجزار» يستعرض إنجازات قطاع التخطيط في «المجتمعات العمرانية»

- الجزار: القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لـ(109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية بـ17 مدينة

- وفّر 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة

- رجاء فؤاد: تلقينا (1838) طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعد استحداث آلية التخصيص الفوري التي أسهم فيها القطاع

- إتاحة 2108 قطع أراضٍ "إسكان اجتماعى" و2359 "إسكان متميز" و1762 "أكثر تميزًا" و2068 قطعة للمصريين العاملين بالخارج











استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذى يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بكل المجالات بالمدن الجديدة.وقال إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لنحو 109 مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استصدار 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتى ستسهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع خلال العام المنقضى 2019، بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، لاستحداث آلية التخصيص الفورى، والتى سمحت بتخصيص الأراضى بشكل أسهل وأسرع من ذى قبل، ووفق الاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدءًا من مارس 2019، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة منها تلقي 1838 طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البت فى 845 طلبًا منها بمساحة إجمالية مطلوبة نحو 6991 فدانًا، وقام 583 مستثمرًا بسداد مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض.وأضافت أن القطاع أسهم خلال عام 2019 أيضًا في تم توفير نحو 2108 قطع أراضٍ ضمن محور"الإسكان الاجتماعى" بمساحة إجمالية نحو 121 فدانًا، وتوفير نحو 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت نحو 260 فدانًا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتي تشمل محور الأراضى السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى.وأشارت إلى أنه فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانًا، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم نحو 1450 قطعة أرض سكنية، وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، ونحو 35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.