تحالف ستار العالمى ينقل 9 آلاف راكب بمطار القاهرة

تسيّر شركات تحالف ستار العالمي للطيران بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، 45 رحلة جوية دولية بمرحلتى السفر والوصول من وإلى القاهرة، لنقل ما يقرب من 9 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد.



ومن جانبها، أعلنت سلطات مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد، حيث تم التنبيه على جميع شركات الطيران والخدمات العاملة بالمبنى بضرورة الالتزام بالمواعيد والتنبيه على العاملين بضرورة الوجود بمواقع العمل، خاصة فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة المتوقع توافدها على مطار القاهرة.



وكانت شركات تحالف ستار العالمي للطيران، قد أعلنت تكثيف رحلاتها الجوية من وإلى مطار القاهرة، تزامنًا مع قرب أعياد الميلاد والكريسماس لحرص آلاف الوفود الركابية على السفر خلال تلك المناسبات.