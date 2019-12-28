تصادم حافلتين سياحيتين بالسويس وإصابة 24

وقع - منذ قليل - حادث تصادم بين أتوبيسين وعدد من السيارات بطريق السخنة - الزعفرانة، في السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، والسويس العام.



تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيسين وعدد من السيارات أمام إحدى القرى الشهيرة بالسخنة، وتتسبب في اصابة العشرات من مختلف الجنسيات.



وأكد مصدر طبي في السويس، أن عدد الحالات التي وصلت المستشفى حتى الآن 24 مصابًا، منهم حالات خطرة، وتم فتح غرف العمليات لهم، مشيرًا إلى أن الجنسيات معظمها من دولتي الهند والصين، وكانوا في طريقهم إلى البحر الأحمر ومنتجعات الغردقة.