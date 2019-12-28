مطار القاهرة يستقبل 45 مجموعة سياحية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، 45 مجموعة سياحية قادمة من مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، لزيارة المعالم والمدن الأثرية والحضارية والسياحية بالبلاد، وتزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وسيتم تقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لتلك الوفود، وفقًا لتوجيهات وتعليمات مسئولي وزارة الطيران المدني.



وتشهد صالات السفر والوصول الداخلية والدولية بمطار القاهرة الدولي، خلال الآونة الأخيرة كثافة في الحركة الركابية والجوية مع قرب الاحتفال بتلك المناسبات، لحرص آلاف السائحين العرب والأجانب على الاستمتاع بالمدن السياحية المصرية والمناظر الطبيعية الخلابة، خاصة في ظل حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.