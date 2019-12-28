تشديدات أمنية بمحيط استاد السلام قبل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

عقد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور قيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، استعدادًا لتأمين مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم السبت، المقامة على ملعب استاد برج العرب في التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن تفتح الجهات المعنية أبواب استاد السلام لاستقبال الجماهير في الثالثة عصر اليوم السبت، وتغلقه في الثامنة، قبل اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي فى دوري أبطال إفريقيا.



وأكد "الجندي" أنه تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي التذاكر.



كما تضمنت الخطة توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.



واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.



كما تضمنت الخطة توجيه الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع، في حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة المصري.



وأكد مدير الأمن، أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، وتواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.