تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وجمع 4 ملايين جنيه بدون وجه حق.



وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بتمكن الضباط من ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير وحاصل على دبلوم، وعامل "طرف الأول"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطني إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.



وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أربعة ملايين و237 ألف جنيه مصرى، و3 ماكينات صارف آلى خاصين المشتريات و15 دفتر شيكات بنكية و2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم و6 هواتف محمولة، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.