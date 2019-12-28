أسعار اللحوم اليوم.. «الكندوز» بـ110 جنيهات

شهدت أسعار اللحوم استقرارا فى الأسعار اليوم السبت.



وسجلت سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيه، السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها.



كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.