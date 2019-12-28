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مصر

اليوم.. وصول أولى الرحلات المباشرة بين مطارى بازل وشرم الشيخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي
محمود السعدي
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صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بأن مطار شرم الشيخ الدولي سيستقبل اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية الدولية المباشرة القادمة من مطار بازل السويسري الدولي لأول مرة، تزامنًا مع قرب حلول الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرحلات الجوية المباشرة القادمة من مدينة بازل السويسرية، ستستمر حتى 25 أبريل المقبل، حيث من المتوقع وصول آلاف الركاب السويسريين إلى مدينة السلام خلال تلك الفترة.

وأشار المصدر، إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد خلال الأيام القليلة الماضية وصول أولى الرحلات الجوية المباشرة القادمة من مطار برمنجهام الإنجليزي، بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات متتالية.

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