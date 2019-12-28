الفيوم تدرس مشاكل مقابر باب الوداع لاتخاذ القرار المناسب

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، طلب إعداد دراسة وافية عن مشاكل مقابر باب الوداع، الواقعة وسط الكتلة السكانية بمدينة الفيوم؛ تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب حيالها.



وأوضح التوني، أن طلب نقل المقابر خارج الكتلة السكانية ليس بالقرار السهل، ويحتاج إلى دراسة وافية وقرار سيادي، مشيرا إلى أن تلك المقابر مقامة منذ عشرات السنين، ولا يمكن اتخاذ قرار بنقلها بين يوم وليلة.



وعن استغلال العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون لتلك المقابر، واتخاذها ملاذا لهم ومرطعا لممارسة أعمالهم الإجرامية من سرقة واتجار في المواد المخدرة.



وقال التوني إن الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، تقوم بجهود كبيرة في محاربة الجريمة بشتى صورها، ويتم شن حملات مكثفة ودورية على المقابر لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية الخطرة، مؤكدا أن تلك الحملات نجحت في ضبط العديد من القضايا وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على المقابر، مضيفا أن الحملات الامنية ستظل مستمرة لحين تطهير المقابر تماما من البؤر الإجرامية داخلها.