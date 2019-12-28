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الثقافة

مناقشة رواية "أحلام القيامة" بالجريس كامبس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
رواية أحلام القيامة
رواية أحلام القيامة
نضال ممدوح
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تنظم منصة كتبنا بالتعاون مع الجريس كامبس٬ في السابعة مساء اليوم٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "أحلام القيامة" للكاتب محمد جمال، ويدير النقاش الكاتب طارق رفعت.

إثر اختفاء غامض لعشرات الأشخاص في مصر، تظهر فجأة ٥٣ جثة مدفونة تحت أحد ملاعب الجولف في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر. ثلاثة وخمسون حفرة تشكل فيما بينها شكل هندسي غريب، وبين تلك الأجساد شخص واحد وجدوه بين الحياة والموت، رجل الأعمال الشاب "نبيل المصري"، الذي عاد لمصر منذ شهور ليعيد تطوير وإطلاق إمبراطورية أعمال أسرته الضخمة، ثم اختفى فجأة ليبحث عنه الجميع دون جدوى، قبل أن يظهر تحت رمال ملعب الجولف في حالة شديدة الغرابة، يرتدي أسمالا غريبة برتقالية اللون، وقد غطى جسده نوع غريب وشاحب من الطلاء، وعلى صدره تدلت مسبحة حمراء طويلة.

"أحلام القيامة" رواية تنتمي لعالم التشويق، تحاول فك اللغز الغريب عبر تتبع قصة "نبيل المصري" وطموحه وأحلامه ومخاوفه ومشاريعه المثيرة للجدل، التي يحاول بها تحقيق تغيير ما في المجتمع المصري، لكن الأمور تخرج عن سيطرته.

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