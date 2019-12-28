إجلاء 2000 إثر ضرب إعصار «ساراي» لـ «فيجي»

فقد شخص واتجه نحو 2000 آخرين للاختباء في ملاجئ الطوارئ إثر وقوع فيضانات عارمة في فيجي صباح اليوم السبت، بعدما ضربها الإعصار المداري "ساراي" الذي نجم عنه خسائر كبيرة.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - أن فاسيتي سوكو، مديرة مكتب إدارة الكوارث القومية في فيجي حث المواطنين وآلاف السياح على توخي الحذر في ظل ظروف الطقس السيئة التي تمر بها البلاد.



وأضافت الشبكة أنه بلغت سرعة الرياح التي جلبها الإعصار "ساراي" 130 كيلومترا في الساعة، فضلا عن سقوط الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن "ساراي" تسبب في دمار عدد من المنازل والمحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار.



وأشارت الشبكة إلى أن عددا من المسافرين لا يزالوا عالقين بعدما ألغيت رحلات الطيران من وإلى فيجي.