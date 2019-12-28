شباب يوزعون ملابس ووجبات ساخنة على المشردين في الإسكندرية

على مدار يوم كامل يجوبون شوارع الإسكندرية شرقًا وغربًا باحثين عن المشردين؛ ليقدموا لهم وجبة ساخنة وبعض الملابس الشتوية يحتمون بها في هذا البرد القارس.



50 شابا وفتاة اجتمعوا على شيء واحد وهو الخير، ليبدأوا بتنفيذ العديد من المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجين تحت شعار "جيل الخير"، كان آخرهم النزول للشوارع للمشردين خلال النوة والطقس السيئ الذي ضرب الإسكندرية، لتقديم المساعدة للمشردين بالشوارع.



وقال محمد حمدي -21 عامًا- طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ومؤسس فريق "جيل الخير" لـ"الدستور"، إن فكرة حماية المشردين من البرد بتقديم شيء بسيط لهم كانت فكرة أحد أعضاء الفريق العام الماضي، ولكن لم يتم تنفيذها، مضيف: "وخلال النوة التي ضربت الإسكندرية منذ عدة أيام رأيت أحد المشردين لا يجد من يحميه من الشتاء والبرد، فبادرت في ذهني الفكرة مرة أخرى".



وتابع:"عرضت الفكرة على الفريق الذي بدأ بكتابة منشورات على الفيس بوك لمن يعرف مكان أي مُشرد، وكان هناك تجاوب من الكثير وحصرنا الأماكن التي يوجد بها المشردين، وبدأنا في شراء كوفيات وجوانتيات وكاب صوف، لكي يتم توزيعه عليهم، بالإضافة إلى مساهمة أحد أهالي الخير، بتقديم 60 وجبة إفطار وغداء لتوزيعهم مع الملابس".



وأوضح، "أنقسمنا إلى فريقين على طريق الكورنيش، بداية من المنتزه وحتى منطقة المنشية، وبدأنا منذ التاسعة صباحا بتوزيع وجبات الإفطار على عمال النظافة، وبعض المحتاجين، ثم توزيع الملابس وجبات الغداء على المشردين، وانتهينا من العمل في الخامسة مساءً، وكل من يجد مشردًا يرى ما ينقصه سواء كوفيه أو جوانتي أو كاب أو الثلاثة مع بعضهم بجانب تقديم وجبة له، كما نزلنا للعشش المقامة على الشواطئ للتعرف على حالة المقيمين بها وتقديم لهم المساعدة".



وعن فريق "جيل الخير" أشار "حمدي" إلى أن الفكرة كانت منذ 3 سنوات يعمل بها بمفرده، ولكن سرعان ما انضم إليه العديد من أصدقائه وبدأ الفريق في التوسع حتى أصبح يضم 30 شابا و20 فتاة، متطوعون في عمل الخير، والذي يضم عدة أقسام، من حفلات للأيتام، وعمل أسقف للمنازل، وتوفير علاج بالمجان والعديد من الأنشطة، وذلك من خلال بحث اجتماعي نقوم به للأسر في المناطق العشوائية بجميع أحياء الإسكندرية لكي نقدم الخدمة لمستحقيها.