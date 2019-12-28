-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
جامعة باناراس هندو
جامعة باناراس هندو
وكالات
طباعة
قوبل إعلان جامعة هندية مرموقة ببدء تقديمها تخصصا لطلاب قسم الطب، تعلمهم خلاله كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرون الأشباح، أو أنها تتملكهم وتتجسد فيهم، بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقارير، فقد أقرت جامعة "باناراس هندو"، ومقرها مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد، تخصصا لــ"دراسات الأشباح" مدته 6 أشهر ابتداء من يناير المقبل.

وقال مسئولون في الجامعة إن البرنامج، الذي ستشرف عليه كلية "أيورفيدا" المتخصصة بنظام العلاج الهندوسي القديم، سيركز على دراسة وتحليل الاضطرابات النفسية الجسمية، والتي يتداخل فيها المرض النفسي مع الجسدي، والتي غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة، حسبما نقلت "بي بي سي".

وقال مسئول في الجامعة لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية إنه سيتم إنشاء وحدة "دراسات الأشباح" منفصلة في الجامعة.

وأوضح عميد كلية "أيورفيدا" ياميني بوشان تريباثي أن وحدة دراسات الأشباح تتعامل بشكل أساسي مع الاضطرابات النفسية الجسدية والأمراض الناجمة عن أسباب غير معروفة أو الأمراض العقلية أو الحالات نفسية، مضيفا أن الجامعة كانت السباقة في الهند بإدراج مثل هذا التخصص الذي من شأنه تعليم الأطباء الكيفية التي تدرس فيها كلية أيورفيدا معالجة الأمراض المرتبطة بالأشباح.

ولم يمر هذا القرار بشأن تدريس علم الأشباح مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، قال الدكتور بهوشان شوكلا، على حسابه على تويتر، عندما نقل خبر إطلاق برنامج دراسات الأشباح "إن الطب الحديث يمكنه معالجة الأمراض العقلية المزمنة بصورة أفضل وأن التدخل العلاج المبكرة بواسطة الطب الحديث هو الأمل الوحيد لهؤلاء المرضى".

وذكر مستخدم آخر على حسابه في تويتر، أن كلية أيورفيدا مهووسة بالاضطرابات النفسية والجسدية، مضيفا أن اسم البرنامج "دراسات الأشباح" بحد ذاته يعتبر مشكلة.

وقال ثالث "هذا يعني أن الأشباح حقيقية حسب جامعة باناراس هندو"، فيما أضاف رابع قائلا "بقية العالم يدرسون البيانات الضخمة، والذكاء الصناعي وتعلم الألة، أما في الهند فيتم تدريس الأشباح".

وسخر خامس قائلا: "دورة في جامعة باناراس هندو مدتها 6 أشهر لتدريس علم الأشباح.. مع هذا النوع من التعليم نريد أن نجعل الهند قادرة على المنافسة عالميا؟"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى بكرى: ننتظر عودة أسامة كمال بفارغ الصبر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إيرادات الخميس.. تامر حسنى يتجاوز 2 مليون ومحمد سعد يحقق 206 جنيهات

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

الصور

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

رغم ارتفاعه عالمياً .. أسبوع مستقر للدولار محلياً

لليوم الرابع.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 61 قتيلاً

مدبولى يتابع خطة عمل وزارة الثقافة .. افتتاح 18 مشروعا بنهاية 2020

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب لـ «النمل»

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ

زراعة 157 ألف شجرة بـ 22 جامعة خلال "مبادرة هنجملها"

أولياء أمور يستغيثون بـ"السيسي": "يابانية أكتوبر" حولت أبنائنا لحقل تجارب

تفاصيل إنشاء مركز تعظيم استخدام الطاقة الجديدة بجامعة الجلالة

إسلام سياسي

صوفية الصومال لـ"الدستور": أستيقظنا على الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة

عاجل...مقتل 20 شخص فى هجوم إرهابى وسط "الصومال"

"رئيس الملتقى العالمى للتصوف" : القادرية البودشيشية هى نموذج فريد وماوصلت إليه بفضل السر الربانى

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية "أحلام القيامة" بالجريس كامبس

"إفريقيا في عيون المصريين" بمكتبة الزاوية الحمراء

تعرف علي قائمة إصدارات دار غراب للنشر بمعرض الكتاب

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

صفحتنا ع الفيس بوك